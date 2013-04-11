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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 16:50 BJT

台湾央行：共发行932亿台币存单，存单余额增106亿

路透台北4月11日 - 台湾央行周四公布，今日共发行932亿台币存单，若相较存单到期金额期826亿，存单发行余额增106亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 768

91天期 0.93 99

182天期 1.05 65

央行上日共发行1,568亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,399.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为87亿台币；累计超额准备为2,664亿台币，加计前期1%的超额准备为3,179亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校)
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