台湾央行：共发行932亿台币存单，存单余额增106亿

路透台北4月11日 - 台湾央行周四公布，今日共发行932亿台币存单，若相较存单到期金额期826亿，存单发行余额增106亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 768

91天期 0.93 99

182天期 1.05 65

央行上日共发行1,568亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,399.5亿台币。