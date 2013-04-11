台湾央行：共发行932亿台币存单，存单余额增106亿

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透台北4月11日 - 台湾央行周四公布，今日共发行932亿台币存单，若相较存单到期金额期826亿，存单发行余额增106亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 768
91天期 0.93 99
182天期 1.05 65
央行上日共发行1,568亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,399.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为87亿台币；累计超额准备为2,664亿台币，加计前期1%的超额准备为3,179亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校)
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路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。