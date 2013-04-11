重温稿-《中国新债预测》进出口行两期债招标结果料仍将偏低，Shibro浮息债需求更好

* 招标品种：进出口行三年期Shibor浮息债及七年期固息债

* 招标时间：周五(12日)10:00-11:00

* 招标金额：浮息债至多150亿元/固息债至多200亿元人民币

* 预测区间：-28至-13bp; 3.95%-4.05%

* 预测均值：-22bp; 4.01%

* 受访人数: 8位(银行、券商）

路透上海4月11日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期金融债，含三年Shibor浮息和七年固息品种；路透调查显示，虽然近期一级招标较前期火爆行情有所降温，但资金宽松格局未改，明日两期新债招标结果料仍将低于二级同期。

交易员并指出，从今年新债招标来看，浮息债因配置价值不错，需求向好，此次进出口行的Shibor浮息债本就偏少，预计明日需求应不错，而七年期固息品种的需求应会相对中性。

“浮息债应该还不错，现在这个政策和资金环境，(三个月)Shibor(基准)往下走的概率还是比较低的，浮息债绝对收益率和固息比也没有劣势。”上海一券商研究员称。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，三年品种的报价为-12.75bp；若以3.88%的三个月Shibor基准及本次-22bp的预测均值来计算，三年期浮息品种收益率在3.66%；二级市场上剩余期限在2.91年的进出口行固息债130302最新成交价对应收益率 为3.68%。

剩余期限约6.96年的农发行固息债130404券 最近成交在4.05%-4.06%附近，而银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率报在4.0459%。

该两期债为进出口行今年第六期和第七期金融债。具体条款如下：

第六期 第七期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多150亿元 至多200亿元 期限/计息方式 三年浮息 七年固息

(三个月shibor基准) 招标时间 4月12日10:00-11:00 4月12日10:00-11:00 招标方式 单一利差中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 4月19日 4月24日 发行期 4月12日-4月19日 4月12日-4月24日 上市日 4月25日 4月28日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)