更新版 1-中国货币市场：公开市场第八周回笼未改宽松局面，主要期限回购利率小跌

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月11日 - 中国银行间资金市场周四主要期限回购利率 继续小跌。央行本周公开市场继续第八周回笼资金，不过料外汇占款等因素继续助力，银行间流动性充裕现象未改。

交易员并表示，月初存款准备金的缴存虽然上收了较多流动性，但现金回流、财政性存款、外汇占款等投放因素都有对冲，央行继续回笼资金也表明流动性短期无忧。另外本月部分大行贷款投放也较为积极，因此拆出机构类型可能有一些变化。

“今天继续跌了一点，流动性还是不错，不过贷款这个月形势比较好，不一定都是大行出的。”上海一位银行交易员表示。

央行今日公布的一季度金融数据显示，3月末人民币存款增加了4.22万亿，同比多增1.27万亿元，这比此前市场预期的2万亿规模显着增加。

据此计算本月5日准备金缴存一次上收了8,000亿的流动性。不过从本周资金面走势来看，银行间流动性依然较为平稳。

前述交易员认为，多数银行的流动性应该都较为充足，借钱的需求则多来自机构的杠杆投资资金缺口。

业内人士周四透露，中国人民银行今日进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，力度较上周有所缩减。

中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%但仍处于高位。

今日银行间市场质押式回购总成交量约7,808.34亿元，较上日的7,134.55亿元增近一成；其中隔夜品种成交7,121.49亿元，上日为6,432.94亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.0689 2.1297 -6.08 7,121.49

七天 3.0262 3.2100 -18.38 472.98

14天 3.1944 3.2254 -3.10 63.13 上交所债券回购

其中:一天 3.8750 1.6050 +220.50 1,449.90

七天 2.5800 2.6500 -7.00 125.23

14天 2.7550 2.9300 -17.50 10.80 回购定盘利率

其中:隔夜 2.0886 2.1500 -6.14 --

七天 3.0300 3.2311 -20.11 --

14天 3.1900 3.2300 -4.00 -- shibor

其中:隔夜 2.0669 2.1235 -5.66 --

七天 3.0350 3.2170 -18.20 --

三个月 3.8803 3.8818 -0.15 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ----完)