更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，外储大增后期升值压力难减

* 人民币小幅收跌 * 早盘大行购汇活跃，下午市场现反向行情 * 与疑似干预、实际买需和轧空隔夜美元空头有关 * 外汇储备大增后期升值压力难减 (新增收盘价和交易员评论) 路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收跌，受中间价自历史高位 回落带动。业内人士指出，一季度外汇储备大增显示海外资金流入中国的势头再现升温迹象 ，料人民币后期升值压力难减，而春节后日间交易整体维持强结汇格局亦印证了这一点。 交易员指出，早盘购汇较为活跃，出现中资大行和外资银行购汇，除了似有央行干预迹 象及在美元低位有实际买需以外，也与上日部分银行留有美元空头，今天被迫购汇轧空有关 。而下午市场沉闷并出现反向行情，结汇占据主力。 上海一股份银行交易员说，“昨天尾盘时干预力度蛮大，有一些银行留了隔夜美元空头 ，结果今天(人民币)中间价走低了，他们只有买回来。” 上海一外资行交易员认为，今天的购汇力度还在正常范围之内，只是随中间价方向改变 而自然而然往上买一买(美元)，成交价格还是离涨停价位很近，人民币升值预期并不会因此 改变，预计后期还是以结汇盘居多。 央行数据并显示，今年一季度中国外汇储备增加近1,300亿美元，为2011年二季度以来 单季增量新高。海外资金流入中国的势头再现升温迹象。 中国央行周三公 布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%，但近三 千亿的水平仍属高位。 光大银行首席宏观分析师盛宏清表示，3月末外汇储备较高也说明货币供给是很充分的 。后期外汇储备增速会放缓；不过货币供应上外汇占款还是主要渠道。此外，人民币汇率的 日间波动幅度可能会继续放宽，这有利于平衡内外部各种利益，放开波幅也有利于推进国内 的利率市场化。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离 岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1963 6.1939 -0.04% 中间价 6.2578 6.2548 -0.05% 日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 27 6.1956 6.1983 2013年来即期升贬值幅度 0.55% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 925 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:01 今日 上日 1年期NDF 6.2602/45 6.2585 CNH即期 6.1865/95 6.1835 美元兑日圆周三高见99.88日圆。自从上周日本央行推出比美国联邦储备理事会(美联储 /FED)的计划更为大胆的经济刺激措施后，美元兑日圆涨幅已超7%。100日圆整数关口有选择 权投资者和日本出口商的大量卖盘，促使美元兑日圆 回落至99.60，较纽约尾盘跌0.2 %。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李航; 审校 林高丽/李文科)