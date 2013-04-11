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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 17:40 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，外储大增后期升值压力难减

* 人民币小幅收跌
    * 早盘大行购汇活跃，下午市场现反向行情
    * 与疑似干预、实际买需和轧空隔夜美元空头有关
    * 外汇储备大增后期升值压力难减

 (新增收盘价和交易员评论)
    路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收跌，受中间价自历史高位
回落带动。业内人士指出，一季度外汇储备大增显示海外资金流入中国的势头再现升温迹象
，料人民币后期升值压力难减，而春节后日间交易整体维持强结汇格局亦印证了这一点。
            
    交易员指出，早盘购汇较为活跃，出现中资大行和外资银行购汇，除了似有央行干预迹
象及在美元低位有实际买需以外，也与上日部分银行留有美元空头，今天被迫购汇轧空有关
。而下午市场沉闷并出现反向行情，结汇占据主力。
    
    上海一股份银行交易员说，“昨天尾盘时干预力度蛮大，有一些银行留了隔夜美元空头
，结果今天(人民币)中间价走低了，他们只有买回来。”
    
    上海一外资行交易员认为，今天的购汇力度还在正常范围之内，只是随中间价方向改变
而自然而然往上买一买(美元)，成交价格还是离涨停价位很近，人民币升值预期并不会因此
改变，预计后期还是以结汇盘居多。
    
    央行数据并显示，今年一季度中国外汇储备增加近1,300亿美元，为2011年二季度以来
单季增量新高。海外资金流入中国的势头再现升温迹象。 中国央行周三公
布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%，但近三
千亿的水平仍属高位。
    
    光大银行首席宏观分析师盛宏清表示，3月末外汇储备较高也说明货币供给是很充分的
。后期外汇储备增速会放缓；不过货币供应上外汇占款还是主要渠道。此外，人民币汇率的
日间波动幅度可能会继续放宽，这有利于平衡内外部各种利益，放开波幅也有利于推进国内
的利率市场化。
        
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离
 岸市场人民币的主要报价：    
                                                                             
 在岸市场人民币兑美元                    今日          上日         升贬
            即期成交价格               6.1963         6.1939       -0.04%
                  中间价               6.2578         6.2548       -0.05%
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅  0.99% (上限±1     日高         日低
                                          %)                    
                日内波动幅度(pips)        27          6.1956       6.1983
            2013年来即期升贬值幅度      0.55%                                
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       925                          
                               XS>                              
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间17:01            今日          上日           
             1年期NDF                 6.2602/45       6.2585          
                     CNH即期          6.1865/95       6.1835          
    
    美元兑日圆周三高见99.88日圆。自从上周日本央行推出比美国联邦储备理事会(美联储
/FED)的计划更为大胆的经济刺激措施后，美元兑日圆涨幅已超7%。100日圆整数关口有选择
权投资者和日本出口商的大量卖盘，促使美元兑日圆 回落至99.60，较纽约尾盘跌0.2
%。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李然/李航; 审校 林高丽/李文科)
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