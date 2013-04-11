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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 16:56 BJT

中港个股：农行称汇金公司过去半年增持该行逾2.3亿股A股

路透香港4月11日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 周四表示，其大股东中央汇金投资公司于过去半年内，在二级市场共增持了该行约2.3144亿股A股，占总股本的0.071%。

农行的声明称，汇金公司由去年10月10日至今年4月9日在上海证券交易所买入了上述农行A股，但未有透露作价。于增持计划完成后，汇金公司共持有农行约1,306.5亿股股份，占总股本的40.23%。

农行A股今天收报2.70元人民币，过去一个月累计下跌5.57%。(完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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