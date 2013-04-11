中港个股：农行称汇金公司过去半年增持该行逾2.3亿股A股

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透香港4月11日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 周四表示，其大股东中央汇金投资公司于过去半年内，在二级市场共增持了该行约2.3144亿股A股，占总股本的0.071%。
农行的声明称，汇金公司由去年10月10日至今年4月9日在上海证券交易所买入了上述农行A股，但未有透露作价。于增持计划完成后，汇金公司共持有农行约1,306.5亿股股份，占总股本的40.23%。
农行A股今天收报2.70元人民币，过去一个月累计下跌5.57%。(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30