中港个股：农行称汇金公司过去半年增持该行逾2.3亿股A股

路透香港4月11日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 周四表示，其大股东中央汇金投资公司于过去半年内，在二级市场共增持了该行约2.3144亿股A股，占总股本的0.071%。

农行的声明称，汇金公司由去年10月10日至今年4月9日在上海证券交易所买入了上述农行A股，但未有透露作价。于增持计划完成后，汇金公司共持有农行约1,306.5亿股股份，占总股本的40.23%。