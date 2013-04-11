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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 17:08 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3086     1.3068      +0.14      -0.82     1.3194
 美元/日圆                         99.54      99.77      -0.23     +14.76      86.74
 欧元/日圆                        130.25     130.34      -0.07     +13.80     114.46
 美元/瑞郎                        0.9313     0.9325      -0.13      +1.73     0.9155
 英镑/美元                        1.5369     1.5329      +0.26      -5.43     1.6251
 美元/加元                        1.0112     1.0141      -0.29      +1.93     0.9921
 澳元/美元                        1.0579     1.0540      +0.37      +1.79     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8672     0.8570      +1.19      +4.70     0.8283
 澳元/日圆                       105.290    105.140      +0.14     +16.82     90.130
 新西兰元/日圆                    86.310     85.550      +0.89     -38.71    140.820
 英镑/日圆                        152.97     152.90      +0.05      +8.63     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2192     1.2283      -0.74      -2.78     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 王洋)
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