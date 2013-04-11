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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 16:58 BJT

新兴汇市：韩元在新兴亚币中涨幅居前，因央行维持利率不变提供支撑

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 日圆                        99.55      99.77      +0.22     -12.82      86.79
 坡元                       1.2367     1.2382      +0.12      -1.20     1.2219
 台币                       29.980     29.998      +0.06      -2.82     29.136
 韩元                      1128.85    1135.70      +0.61      -5.16    1070.60
 泰铢                        29.03      29.01      -0.07      +5.44      30.61
 菲律宾披索                  41.00      41.07      +0.18      +0.13      41.05
 印尼卢比                  9702.00    9688.00      -0.14      -0.74    9630.00
 印度卢比                    54.52      54.52      +0.01      +0.87      54.99
 马币                       3.0330     3.0300      -0.10      +0.82     3.0580
 人民币                     6.1961     6.1939      -0.04      +0.55     6.2303
 (完)
        
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 (编译 李春喜/张若琪 审校 戴素萍/李婷仪)
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