台湾汇市：台币量缩收创一周高位，惟续涨空间有限

* 随韩元微幅走升后陷入胶着 * 成交量缩市场方向不明 * 货币套利交易增多 * 明日主交投区料在29.900-29.950间 路透台北4月11日 - 台币兑美元 周四收盘微幅走升1.8分，续创一周高位。美 股续创新高的利好气氛令台币随韩元 趋升，但今日盘中国际间未再有特殊消息释 出，台币在微幅升值后陷入泥沼，成交量萎缩显示市场失去交投方向，交易员料明日若无重 大消息，台币将持于29.900-29.950间波动。 汇银人士指出，虽然美国股市续高，台股也表现不弱，但与台币表现难以划上等号，特 别是台湾央行对台币〞动态稳定〞持续控管，今日仍见在29.920-29.940附近调节缓和台币 升势，而外资则双向承作，进出口商亦不急于进场，台币短期看来将以区间盘整因应。 “看起来世界和平...北韩的不确定因素看来大家已不当一回事。”一本地银行交易员说 。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.910-29.950，上日则在29.960- 30.010间。收盘价29.980续创一周高位，前高为4月3日报29.925。 交易员也指出，台币明日主要仍将紧随韩元走势，而日圆 触及100元关卡在即， 台币也欲强不易，但依过往经验，台币即使随日韩货币走软，幅度亦相当有限。部分交易员 即指出，由于台币波动度低的特性，令国际投资人近来以借入台币，转买其他高息货币的套 利交易增多，泰铢等近来强势表现的货币，即为套利交易的标的。 整体而言，市场将等待朝鲜半岛的不确定因素散去后，再观察近来较受关注的中国数据 等是否有进一步的表现，以及日圆贬值速度等因素，以决定台币下一步走向。 台湾股市 今日收盘大涨1.36%报7,857.98点；外资及陆资在台股买超13.54亿台 币，结束此前连续三天卖超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价微幅扩 大，但交投方向亦不明显，指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.920左右 ，与上日盘末报29.930相近。 韩元周四在新兴亚币中的涨幅居前，因该国央行意外维持利率不变给韩元提供支撑。不 过外资卖出公债期货，使韩元削减部分涨幅。 本周重要数据及事件包括周五美联储主席贝南克发表谈话、欧元区2月工业生产。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.980 29.998 29.912-30.028 30.028 5.61 6.71 元太外汇经纪公司 29.932 29.960 29.915-30.005 30.005 2.59 3.01 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.165/-0.135 (完)