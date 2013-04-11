CNH市场动态：离岸短期利率持稳于低档，但市场对长天期资金看法谨慎

路透香港4月11日 - 香港离岸人民币短期利率 周四持稳于低档。市场人士指出，人民币升值预期带来丰沛的短期流动性，不过，中国央行持续正回购，令市场对于长期资金仍保持谨慎。

银行人士表示，脱离季底因素，短期利率市场又恢复至先前的偏宽松水平。而近期人民币升势明显，也为市场带来挹注。

“人民币互换合约愈来愈多，对升值预期有帮助，人民币升值，钱就流进来。”一台资银行人士说，“但要拿比较长的钱，譬如三个月，就不是那么容易。”

他指出，尽管目前通胀数据看来温和，但市场对于下半年的货币政策方向仍保持审慎，这反映在长天期拆款成交量稀落上。

另一中资行人士提到，近期中资行对拆出资金的态度已趋于保守，部份也是因应巴塞尔协议III的新资本要求作准备，预料此将抑制离岸流动性的宽松程度。

本地时间16:51时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中,隔夜品种 报0.70/1.00%，中价在0.85%，较前一日的约1%有所下跌。

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报1.00%，昨日在0.90%。3月底时曾升至2.0%以上。 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，力度较上周有所缩减。

中国银行间资金市场周四主要期限回购利率 继续小跌。央行本周公开市场继续第八周回笼资金，不过料外汇占款等因素继续助力，银行间流动性充裕现象未改。

本地时间16:52,离岸人民币即期 报6.1863/6.1900，较上日的6.1835略贬；今年以来升值0.58%，表现优于韩圜 、坡元 、台币 等亚洲货币。(完)

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