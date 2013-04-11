CNH市场动态：离岸短期利率持稳于低档，但市场对长天期资金看法谨慎

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透香港4月11日 - 香港离岸人民币短期利率 周四持稳于低档。市场人士指出，人民币升值预期带来丰沛的短期流动性，不过，中国央行持续正回购，令市场对于长期资金仍保持谨慎。
银行人士表示，脱离季底因素，短期利率市场又恢复至先前的偏宽松水平。而近期人民币升势明显，也为市场带来挹注。
“人民币互换合约愈来愈多，对升值预期有帮助，人民币升值，钱就流进来。”一台资银行人士说，“但要拿比较长的钱，譬如三个月，就不是那么容易。”
他指出，尽管目前通胀数据看来温和，但市场对于下半年的货币政策方向仍保持审慎，这反映在长天期拆款成交量稀落上。
另一中资行人士提到，近期中资行对拆出资金的态度已趋于保守，部份也是因应巴塞尔协议III的新资本要求作准备，预料此将抑制离岸流动性的宽松程度。
本地时间16:51时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中,隔夜品种 报0.70/1.00%，中价在0.85%，较前一日的约1%有所下跌。
根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报1.00%，昨日在0.90%。3月底时曾升至2.0%以上。 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，力度较上周有所缩减。
中国银行间资金市场周四主要期限回购利率 继续小跌。央行本周公开市场继续第八周回笼资金，不过料外汇占款等因素继续助力，银行间流动性充裕现象未改。
本地时间16:52,离岸人民币即期 报6.1863/6.1900，较上日的6.1835略贬；今年以来升值0.58%，表现优于韩圜 、坡元 、台币 等亚洲货币。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30