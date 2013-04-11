中国经济：新型城镇化将以二横三纵交叉点城市群为主要人口载体--专家

路透上海4月11日 - 中国国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松周四指出，在未来中国推进新型城镇化过程中，不同城市的战略地位将会发生明显的变化，“二横三纵”交叉点附近的城市群将是人口城镇化的主要载体。

他在参加华侨银行春天论坛时表示，不同城市在人、地、资金三个要素上形成的不同组合，将决定未来城镇化阶段不同的战略地位，不会象过去30年国内所有城市城镇化都有很大的发展，而会出现明显的分化。

“城镇化的要点是：未来的城市化是人的城镇化，以城市群为主要载体。”他说，北京、上海、广州和深圳等一线城市未来逐步以发展服务业为主，而小城镇主要吸引农业转移人口和城市回流人口，以发展农产品深加工及中初级劳动密集型产业为主。

他指出，从政策导向来看，“二横三纵”中的“二横”是指以连云港为起点的欧亚铁路桥和长江，“三纵”是指海岸线、京广京哈线和包昆线。

他认为，未来农村转移人口的市民化将是城镇化的核心内容，包括目前6.9亿城市常住人口中的2.3亿非城市户籍人口，以及1.5亿新增农业转城市人口，共计3.8亿人，这将是一个巨大的投资和消费目标群体。

巴曙松巴指出，以不同口径测算，若2020年城市常住人口城镇化率达60%，那么下一阶段相对应的基建投资规模将高达40多万亿元人民币。不过投资结构将发生变化，未来的投资重点将由目前的高铁、高速公路和港口等转向城铁、城际交通和城市供水燃气等。

中国国家发改委副主任徐宪平此前表示，2012年全国城镇化率已达到52.57%，但户籍城镇化率只有35.29%。城镇化由数量扩张向质量提升的转型势在必行。当务之急是推动人口城镇化。