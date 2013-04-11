离岸人民币：中银台北近期将推出人民币定存质押日间透支服务

路透台北4月11日 - 台湾央行周四表示，台湾人民币清算行--中国银行 台北分行将在近期推出清算行人民币定期存款为质押基础的日间透支服务，以提供参加行人民币资金调度的便利性。

台湾央行今日举办人民币业务法规说明会，会后央行官员表示，目前香港的人民币清算行--中银香港 并未对参加行提供日间透支的服务，而中银台北分行本次推出此一新服务，主要是基于中银台北对本地的银行开出不同天期/不同利率的定存服务，使得银行产生日中透支的需求。

对此，中银台北人士指出，该服务将会很快开通，银行只要于当日回补即可。

中银台北及中银香港自3月中旬同步开办参加行的定存业务 ，以收受参加行闲置的人民币资金。

中银台北目前共提供七种天期定存利率，也开通非常规天期的定存业务，品种较香港三种天期为多。周四中银台北一个月期定存利率 报2.41%，高于香港同天期 的2.1%。此外，中银台北今日也开出一年期非常规天期定存，额度为2亿人民币，利率则报3.175%。