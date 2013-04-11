离岸人民币：中银台北近期将推出人民币定存质押日间透支服务

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透台北4月11日 - 台湾央行周四表示，台湾人民币清算行--中国银行 台北分行将在近期推出清算行人民币定期存款为质押基础的日间透支服务，以提供参加行人民币资金调度的便利性。
台湾央行今日举办人民币业务法规说明会，会后央行官员表示，目前香港的人民币清算行--中银香港 并未对参加行提供日间透支的服务，而中银台北分行本次推出此一新服务，主要是基于中银台北对本地的银行开出不同天期/不同利率的定存服务，使得银行产生日中透支的需求。
对此，中银台北人士指出，该服务将会很快开通，银行只要于当日回补即可。
中银台北及中银香港自3月中旬同步开办参加行的定存业务 ，以收受参加行闲置的人民币资金。
中银台北目前共提供七种天期定存利率，也开通非常规天期的定存业务，品种较香港三种天期为多。周四中银台北一个月期定存利率 报2.41%，高于香港同天期 的2.1%。此外，中银台北今日也开出一年期非常规天期定存，额度为2亿人民币，利率则报3.175%。
此外，台湾央行也指出，不少台湾参加行反应汇款遭遇被退件等不少问题，台湾央行已宣导参加行以中文名字汇款，可避免英文拼音不同而遭退件的困扰。(完) (记者 高洁如/林妙容; 审校 林高丽)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30