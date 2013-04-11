《中国企业债发行日程表》--4月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *广州番禺交通 11 6 6.30% AA 4/12-4/18 国信证券 建设投资公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 簿记建档区间5.7%-6.7% AA *4/15-4/17 中信建投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 烟台开发区 8 7 5.70% AA 4/10-4/12 中投证券 国资经营公司 （第3-7年每年末偿还20%本金/烟台万华提供担保） =================================================================================== 苏泊尔集团 3 7 前四年6.50% AA- 4/11-4/12 浙商证券 （附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/采用股权质押担保） =================================================================================== 福建省投资 15 8 前五年5.30% AA+ 4/9-4/15 兴业证券 开发集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 通辽城投集团 16 7 6.64% AA 4/9-4/15 恒泰证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 安徽南翔 3 6 前三年6.95% AA- 4/11-4/15 东兴证券 贸易集团 （附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/ 以房产及国有土地使用权提供抵押担保） =================================================================================== 临沧国资 5 7 6.58% AA- 4/11-4/17 太平洋证券 经营公司 （第3-7年每年末偿还20%本金/以国有土地使用权抵押及股权质押担保） =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)