《中国企业债发行日程表》--4月11日

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *广州番禺交通 11 6 6.30% AA 4/12-4/18 国信证券 建设投资公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== 新乡投资集团 9 7 簿记建档区间5.7%-6.7% AA *4/15-4/17 中信建投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 烟台开发区 8 7 5.70% AA 4/10-4/12 中投证券 国资经营公司 （第3-7年每年末偿还20%本金/烟台万华提供担保） =================================================================================== 苏泊尔集团 3 7 前四年6.50% AA- 4/11-4/12 浙商证券 （附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/采用股权质押担保） =================================================================================== 福建省投资 15 8 前五年5.30% AA+ 4/9-4/15 兴业证券 开发集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 通辽城投集团 16 7 6.64% AA 4/9-4/15 恒泰证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 安徽南翔 3 6 前三年6.95% AA- 4/11-4/15 东兴证券 贸易集团 （附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/ 以房产及国有土地使用权提供抵押担保） =================================================================================== 临沧国资 5 7 6.58% AA- 4/11-4/17 太平洋证券 经营公司 （第3-7年每年末偿还20%本金/以国有土地使用权抵押及股权质押担保） =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30