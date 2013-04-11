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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 17:14 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*广州番禺交通  11      6          6.30%         AA         4/12-4/18     国信证券
建设投资公司      (第3-6年每年末偿还25%本金)                             
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新乡投资集团    9      7  簿记建档区间5.7%-6.7% AA        *4/15-4/17   中信建投证券
                  (第3-7年每年末偿还20%本金)                             
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烟台开发区      8      7          5.70%         AA         4/10-4/12     中投证券
国资经营公司     （第3-7年每年末偿还20%本金/烟台万华提供担保）                 
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苏泊尔集团      3      7       前四年6.50%      AA-        4/11-4/12     浙商证券
           （附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/采用股权质押担保）             
    
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福建省投资     15      8       前五年5.30%      AA+        4/9-4/15      兴业证券
开发集团        （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）                 
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通辽城投集团   16      7          6.64%         AA         4/9-4/15      恒泰证券
                 (第3-7年每年末偿还20%本金)                              国开证券
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安徽南翔        3      6       前三年6.95%      AA-        4/11-4/15     东兴证券
贸易集团        （附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/
                 以房产及国有土地使用权提供抵押担保）                 
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临沧国资        5      7          6.58%         AA-        4/11-4/17    太平洋证券
经营公司    （第3-7年每年末偿还20%本金/以国有土地使用权抵押及股权质押担保）                 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 边竞; 审校 林高丽)
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