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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 17:26 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超7.5亿台币

路透台北4月11日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       34.50       32.00       +2.50
     票券业        5.00        0.00       +5.00
     证券业       19.50       27.00       -7.50
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