中港股市：港股受中国货币供应数据激励收涨，沪综指人气不振收低

港股成交金额75亿美元，低于过去一个月均量15%。沽空比率仍高，占整体成交金额的9.4%，历史均值为8%。

中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值。这为中资银行股和其他景气循环股带来支撑。

“目前这些数据最重要的意义在于其显示中国经济较先前所担心的稳健，”国泰君安首席投资策略师蒋有衡(Larry Jiang)说。

“不过我现在仍不会大举加码，只会选择性逢低买进基本面好的股票，”他说，并指出中国人行本周回收流动性是政策疑虑的迹象。

中国东方航空 攀涨3.1%，此前其公布3月客运量高于预期。禽流感忧虑拖累该股股价上周五挫跌8.3%，目前已扳回了一半左右的跌幅。禽流感仍是影响东方航空股价的风险，因为该公司总部位于上海，是目前疫情爆发的中心地区。

联想集团 重挫5.8%，此前国际数据公司(IDC)称，个人电脑(PC)2013年第一季销量较去年同期大幅下挫了14%，而尽管联想为相对未受损伤的唯一PC厂商，但股价仍大受影响。

**沪综指高开低走**

沪综指周四高开低走，权重股上冲乏力令股指小幅缩量收跌，经济复苏分歧加剧市场观望情绪。分析人士称，目前局部热点缺乏号召力，大盘调整格局未变，2,200点依然面临考验，投资者宜维持谨慎观望。

“短线有跌破2,200可能，大家对经济复苏分歧较大，经济面的不确定性对大盘影响明显，因而成交明显缩量，观望气氛浓厚。”第一创业证券分析师郭树华表示。