中港股市：港股受中国货币供应数据激励收涨，沪综指人气不振收低

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
港股成交金额75亿美元，低于过去一个月均量15%。沽空比率仍高，占整体成交金额的9.4%，历史均值为8%。
中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，高于此前路透8,500亿元的调查中值。这为中资银行股和其他景气循环股带来支撑。
“目前这些数据最重要的意义在于其显示中国经济较先前所担心的稳健，”国泰君安首席投资策略师蒋有衡(Larry Jiang)说。
“不过我现在仍不会大举加码，只会选择性逢低买进基本面好的股票，”他说，并指出中国人行本周回收流动性是政策疑虑的迹象。
中国东方航空 攀涨3.1%，此前其公布3月客运量高于预期。禽流感忧虑拖累该股股价上周五挫跌8.3%，目前已扳回了一半左右的跌幅。禽流感仍是影响东方航空股价的风险，因为该公司总部位于上海，是目前疫情爆发的中心地区。
联想集团 重挫5.8%，此前国际数据公司(IDC)称，个人电脑(PC)2013年第一季销量较去年同期大幅下挫了14%，而尽管联想为相对未受损伤的唯一PC厂商，但股价仍大受影响。
**沪综指高开低走**
沪综指周四高开低走，权重股上冲乏力令股指小幅缩量收跌，经济复苏分歧加剧市场观望情绪。分析人士称，目前局部热点缺乏号召力，大盘调整格局未变，2,200点依然面临考验，投资者宜维持谨慎观望。
“短线有跌破2,200可能，大家对经济复苏分歧较大，经济面的不确定性对大盘影响明显，因而成交明显缩量，观望气氛浓厚。”第一创业证券分析师郭树华表示。
他并指出，近期投资操作缺乏较好机会，因热点轮动较快，均为超跌反弹，故建议投资者以观望为主。未来调整结束仍需待政策松动，或观察一季度或半年报情况以确认业绩未受政策影响。(完)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30