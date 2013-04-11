更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，票券商资金需求很小

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
* 资金需求偏低
* 票券商缺口小，需求不大
* 短率躺平低位 (更新拆款最新数字和存单发行金额)
记者 高洁如
路透台北4月11日 - 台湾银行间短率周四大致稳于低档，银行即便在此时有些许资金需求，但在提存期初也大多先以静制动，暂时少做拆入，令短率仍在低位不变。
银行资金调度人员表示，目前还在提存期初，且先前累积不小的积数，仍待消化。此外，本提存期还少了季底的资金紧缩因素，因此多数资金调度人员预期月底的资金将相当宽松，因此并不急着在此刻回补资金。
“钱大多是拆不出去，大多只能走代收行(央行代收银行)。”一位民营银行资金调度人士说。
银行资金调度人士表示，和同业间新的拆出难做，尤其是资金泛滥的情势难改，目前保守拆入的情况恐仍将持续一段时间。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.4%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。
**短票票量很少**
票券商指出，今日的短票票量实在很小，甚至没有自保短票可以承做，只有利率较高的自保票。但即便如此，这些自保票的利率也只有在0.7%附近。
〞连一些拆款我都只好退了，〞一位大型票券商交易员表示。
银行交易员则说，虽然看来目前的短票利率在0.7%附近止稳，但若未来资金持续宽松下去，也不排除票券商可能再行压低利率。
30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。
台湾央行今日共发行932亿台币存单，若相较存单到期金额期826亿，存单发行余额增106亿。 周五央行存单到期713.15亿。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为66亿台币；累计超额准备为2,730亿台币，加计前期1%的超额准备为3,245亿台币。
**RP利率持平**
台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四持平。由于近期没有公司债交割，市场缺券情形依旧，充裕的市场资金令RP利率稳稳维持在低档。惟隔拆利率不见走低，也让RP利率难有下调空间。
台股今日自低档明显反弹，让交易员对投信旗下股票与平衡型基金可能流出公债RP市场产生警觉，这也是令RP利率不致下滑的原因。
“不论北韩或禽流感问题，都是短期因素，股市流出的资金，随时都可能抽回。”一大型票券商交易员说。
受助于美股隔夜涨势，台湾股市周四收高1.36%，大盘加权股价指数 涨105.18点，报7,857.98点。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，上日亦同。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%。(完) (审校 黄凯/曾祥进)
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