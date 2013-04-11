国际油市：韩国可能即将终止进口原油，因无法取得保险

“不是价格更高的问题。即便(西方)再保险商为担保伊朗原油获得更高的保险费，但政策上是禁止的。”上述受访人表示。其还称，全球最大两家保险商--慕尼黑再保险 和瑞士再保险因担心触碰禁令，都不想为伊朗原油担保。

这位消息人士是韩国再保险公司(Korean Re)的雇员，希望匿名。

再保险公司给保险公司提供支持，没有前者，保险行业无法运转。再保险市场是由欧洲和美国业者所主导，欧美业者抱持戒慎恐惧态度，是印度保险公司称或不能提供担保的主要原因之一。

这位韩国再保险公司的员工称，SK Energy的保险合同将于7月到期。

慕尼黑再保险拒绝对Hyundai Oilbank置评，并未直接对是否将为加工伊朗原油的炼厂提供担保作出评述。

全球第二大保险商--瑞士再保险拒绝置评。

这位雇员称，炼厂的保险合同通常每年重新签订。韩国再保险已经开始询问国际保险商，以厘清这些保险商如何应对加工伊朗原油的炼厂。

该名韩国再保险的员工称，该公司接触的约半数再保险公司将为会这些炼厂提供保险，剩余则拒绝，指称因制裁的缘故。(完)