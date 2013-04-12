修正-国际油市：韩国可能即将终止进口伊朗原油，因无法取得保险

(更正:修改标题，以明确是“伊朗原油”)

路透香港/首尔4月11日 - 相关人士表示，韩国可能成为第二个面临终止伊朗原油进口的大买家，因保险业者将西方国家的制裁行动范围扩及炼油业。

美国和欧洲对伊朗实施严厉制裁以迫使其终止核计画，目前已导致伊朗原油出口在过去一年下降超过一半，因欧盟下令禁止保险业者承揽伊朗原油运输险，使伊朗原油的买家没有办法获得保障。

目前焦点已经转向处理原油的炼油厂，保险业者担心冲撞制裁措施。

炼油厂若没有取得保险，将对其所有人构成庞大的财务风险。印度保险业者已经采取严格的立场，警告称将无法为处理伊朗原油的炼场理赔。

伊朗原油的第四大进口国--韩国也在进行相同的程序；熟知事况的人士表示，韩国两家炼解伊朗原油业者之一的Hyundai Oilbank苦于找到再保险业者更新去年末的保单。

“不是价格更高的问题。即便(西方)再保险商为担保伊朗原油获得更高的保险费，但政策上是禁止的。”上述受访人表示。其还称，全球最大两家保险商--慕尼黑再保险 和瑞士再保险因担心触碰禁令，都不想为伊朗原油担保。

这位消息人士是韩国再保险公司(Korean Re)的雇员，希望匿名。

再保险公司给保险公司提供支持，没有前者，保险行业无法运转。再保险市场是由欧洲和美国业者所主导，欧美业者抱持戒慎恐惧态度，是印度保险公司称或不能提供担保的主要原因之一。

这位韩国再保险公司的员工称，SK Energy的保险合同将于7月到期。

慕尼黑再保险拒绝对Hyundai Oilbank置评，并未直接对是否将为加工伊朗原油的炼厂提供担保作出评述。

全球第二大保险商--瑞士再保险拒绝置评。

这位雇员称，炼厂的保险合同通常每年重新签订。韩国再保险已经开始询问国际保险商，以厘清这些保险商如何应对加工伊朗原油的炼厂。

该名韩国再保险的员工称，该公司接触的约半数再保险公司将为会这些炼厂提供保险，剩余则拒绝，指称因制裁的缘故。(完)