中港证券：中华交易服务授权三基金公司发行跨境指数产品，料三季末前登场

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透香港4月11日 - 由上海、深圳和香港三地交易所合资成立的中华证券交易服务有限公司周四宣布，授权首批共三家基金公司发行与其指数相关的产品，预期首批指数相关产品将于今年第三季末前登场。
该三家饮得头啖汤的基金公司分别为华夏基金(香港)有限公司、南方东英资产管理有限公司及易方达资产管理(香港)有限公司。他们将可开发与中华交易服务旗下三只指数相关的产品。该三只指数为中华交易服务中国120指数(中华120)及其两只分类指数-中华交易服务中国A80指数(中华A80)及中华交易服务中国香港内地指数(中华香港内地指数)。
中华交易服务总裁陈秉强在新闻稿中称，随着三只指数先后于去年底及今年3月中推出，中华交易服务已完成首个跨境指数系列，相信现为开始授权基金公司发行相关产品的适当时机。
中华交易服务由港交所 、上交所和深交所各持三分之一股权，主要从事以三方市场交易产品为基础编制跨境指数，研究开发上市公司分类标准、信息标准及信息产品，并将开发全新金融产品，将香港和中国内地的交易市场连接至世界各地。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30