中港证券：中华交易服务授权三基金公司发行跨境指数产品，料三季末前登场

路透香港4月11日 - 由上海、深圳和香港三地交易所合资成立的中华证券交易服务有限公司周四宣布，授权首批共三家基金公司发行与其指数相关的产品，预期首批指数相关产品将于今年第三季末前登场。

该三家饮得头啖汤的基金公司分别为华夏基金(香港)有限公司、南方东英资产管理有限公司及易方达资产管理(香港)有限公司。他们将可开发与中华交易服务旗下三只指数相关的产品。该三只指数为中华交易服务中国120指数(中华120)及其两只分类指数-中华交易服务中国A80指数(中华A80)及中华交易服务中国香港内地指数(中华香港内地指数)。

中华交易服务总裁陈秉强在新闻稿中称，随着三只指数先后于去年底及今年3月中推出，中华交易服务已完成首个跨境指数系列，相信现为开始授权基金公司发行相关产品的适当时机。