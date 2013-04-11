美国金融：费城联储总裁普洛瑟给出FED资产负债表规模正常化的思路

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
普洛瑟表示，美联储若开始把即将到期的长期资产与较短期资产互换，才是比较审慎的做法，目标在仅持有美债而非其现在所买进的抵押债券。
他表示，美联储最终的目标应该是缩减资产负债表，如此一来，“联邦基金”利率将可再次成为美联储主要的政策工具。自从2008年年底之后，为了帮助美国摆脱衰退，该项利率即接近于零。
“缩减资产负债表的复杂性非常微妙，”他在Market News International研讨会说。普洛瑟是经常与美联储内部意见相左的少数派，今年他没有货币政策的表决权。
“我们处于一个未知领域，正因为如此，我们最好不要太明确地陷于细节，以免困守在一条我们无法遵循的道路。”
美联储在2011年中期推出所谓的特殊政策“退出策略”，主席贝南克最近表示，这个策略有必要再予以重新思考。(完)
(编译 隋芬/李婷仪 审校 李春喜)
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