欧洲汇市：欧元兑日圆创逾三年新高，兑美元创一个月高点

标题新闻：美国总统特朗普拟提名马里兰州检察官John J. Sullivan出任副国务卿
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路透伦敦4月11日 - 欧元兑日圆周四欧洲盘中创逾三年新高，因日圆普遍面临压力；欧元兑美元创一个月高点，美元兑瑞郎则是在EBS平台触及六周低点0.9293瑞郎。(完)
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路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。