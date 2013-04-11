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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 18:25 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆创逾三年新高，兑美元创一个月高点

路透伦敦4月11日 - 欧元兑日圆周四欧洲盘中创逾三年新高，因日圆普遍面临压力；欧元兑美元创一个月高点，美元兑瑞郎则是在EBS平台触及六周低点0.9293瑞郎。(完)

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