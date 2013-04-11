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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 18:40 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，因USDA数据利空

路透新加坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至逾一周来最低，尾随大豆市场疲势，此前美国业内报告显示，全球大豆库存高于预期。

美国农业部(USDA)公布的季度全球大豆库存高于交易商预期，令大豆和豆油期货承压。棕榈油期货走势追随豆油。

指标6月合约 下滑0.7%收报每吨2,355马币。稍早价格曾一度跌至低点2,340马币，为4月1日以来最低。

总成交量为32,041口，低于今年迄今的均量35,000口。

不过交易商预期棕榈油可能自出口需求反弹，和低于预期的库存中获得支撑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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