马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，因USDA数据利空

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士

路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。