中国疫情：H7N9禽流感病例增5例至38例，其中新增1例死亡--电台

企业结盟：西门子与庞巴迪就合并轨道业务进行商谈--消息人士
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
路透北京4月11日 - 中国人民广播电台周四报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例，全国确诊病例增至38人，其中死亡病例新增1例至共十例。
在新增确诊病例中，包括上海三例，江苏两例。
刊登在中广网网站的报导称，截至周四17时，上海市新确诊三例人感染H7N9禽流感病例，其中一人经抢救无效死亡。目前上海共发现18例确诊病例，其中死亡六例，11例正在隔离治疗中，一例患儿已康复出院。
另据江苏省周四下午通报，江苏省新确诊两例人感染H7N9禽流感病例。
以下为中国今年已确诊的禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 18* 6*
江苏 12* 1
浙江 6 2
安徽 2 1
---- ---- ---- ---- ---- ----
总计 38* 10*
注:*为数据有更新.
中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织此前称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。
国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）
更多细节，请点选中广网网站here
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。
路透上海4月12日 - 中国河南巩义农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有474家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,364亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30