香港金融：恒生银行推出年利率低至1.8%定息按揭，业界料助挽回流失客户

路透香港4月11日 - 香港主要银行--恒生银行 周四宣布推出年利率低至1.8%的定息按揭计划。市场人士认为，这反映银行对叙做楼宇按揭取态仍然积极，加上有部份本地中小型银行未有跟随此前多家大型银行上调新造按揭利率，令市场上出现明显息差，大型银行因而推出优惠以挽回流失的按揭客户。

恒生银行目前在本港按揭市场的占有率排行第三，首两位分别为中银香港 和汇丰 。该行最新推出的定息按揭计划，设有一至四年期的定息期，于6月底前成功申请按揭的客户，可享1.8-2.4%的定息年利率（视乎所选择的定息期而定），而其后的按揭息率为最优惠利率（P）减2.6%。

该定息按揭计划适用于一、二手私人住宅物业及转按客户，最低贷款额为100万港元，还款期长达30年。

中原按揭经纪董事总经理王美凤表示，再有大型银行推出优惠定息按揭计划，而且定息期内之按揭息率低于市场水平，反映银行叙造楼按取态仍相当积极，可为市场带来正面讯息。

"由于部份中小型银行未有跟随大行上调新造按息，令市场上新造按息出现明显息差达0.25%，大行推出全新定息优惠有助挽回流失之按揭客户。"她说。

她并预期，会有更多银行跟随推出相类似的定息按揭计划。

经络按揭转介首席经济分析师刘圆圆则表示，在按揭市场持续萎缩的情况下，银行提供定息按揭产品一方面可以吸纳现时主导市场的用家客户，另一方面可有助银行巩固其按揭市占率，相信会有更多银行加入提供定息按揭产品的行列，带动其使用比例由2月份的0.3%低位重拾升轨。