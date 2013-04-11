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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 18:50 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差走阔，因料将迎来供给短缺

路透新加坡4月11日 - 亚洲燃料油跨月价差周四进一步走坚，即便是新加坡的库存升至三周最高，因担心5月份出现供给短缺。

近月跨月价差结算价报每吨3.50美元，较前一日走坚逾1美元。

政府数据显示，4月10日当周新加坡燃料油库存上升159.3万桶至1,794万桶。

一位在新加坡的交易员说：“我认为至少未来两周库存可能上升，因来自西方的套利流入量很多，不过市场仍会继续受到支撑，因为预期在5月会出现符合规格的油品短缺。”

交易员表示，5月从西方至亚洲的燃料油供给预计在450-500万吨左右，大体持平于4月的预期供应量。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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