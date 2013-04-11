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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 18:50 BJT

东南亚股市：收高，马来西亚市场刷新最高纪录

路透4月11日 - 
    
                                          涨跌     当日    今年以   2012年
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                                最新报    点数     涨跌%    涨跌%   收市价
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   449.01     2.93    +0.66    +5.87   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3308.80    15.55    +0.47    +4.47  3167.08
 马来西亚                       1707.04    10.84    +0.64    +1.07  1688.95
 泰国                           1516.81    26.56    +1.78    +8.97  1391.93
 印尼                           4924.26    46.79    +0.96   +14.07  4316.69
 菲律宾                         6831.74    15.90    +0.23   +17.53  5812.73
 越南                            504.07     7.57    +1.52   +21.84   413.73
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