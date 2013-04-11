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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 19:16 BJT

香港新股：中国银河证券集资高至15亿美元的IPO获联交所批准--IFR

路透香港4月11日 - 据汤森路透旗下IFR周四引述消息报导，内地第七大券商--银河证券集资高至15亿美元的香港首次公开发行（IPO）已获联交所批准，并将于4月22日当周展开推介。

银河证券上月中加入13间银行为其安排这宗IPO，连同此前已获委聘的中国银河国际、高盛 和摩根大通 ，即共有16间银行参与。 (完) (编译 梁慧仪; 审校 林高丽)
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