香港新股：中国银河证券集资高至15亿美元的IPO获联交所批准--IFR

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透香港4月11日 - 据汤森路透旗下IFR周四引述消息报导，内地第七大券商--银河证券集资高至15亿美元的香港首次公开发行（IPO）已获联交所批准，并将于4月22日当周展开推介。
银河证券上月中加入13间银行为其安排这宗IPO，连同此前已获委聘的中国银河国际、高盛 和摩根大通 ，即共有16间银行参与。 (完) (编译 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。