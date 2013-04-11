重温稿-中国疫情：H7N9禽流感病例增5例至38例，其中新增1例死亡--电台

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透北京4月11日 - 中国人民广播电台周四报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例，全国确诊病例增至38人，其中死亡病例新增1例至共十例。
在新增确诊病例中，包括上海三例，江苏两例。
刊登在中广网网站的报导称，截至周四17时，上海市新确诊三例人感染H7N9禽流感病例，其中一人经抢救无效死亡。目前上海共发现18例确诊病例，其中死亡六例，11例正在隔离治疗中，一例患儿已康复出院。
另据江苏省周四下午通报，江苏省新确诊两例人感染H7N9禽流感病例。
以下为中国今年已确诊的禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 18* 6*
江苏 12* 1
浙江 6 2
安徽 2 1
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总计 38* 10*
注:*为数据有更新.
中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织此前称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。
国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业