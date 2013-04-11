欧洲已公布经济指标--2013/04/11

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8940元附近
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 -0.3 f +0.9 f +0.2 f 德国 第四季 -0.6 @-f +0.2 @-f +0.1 f 法国 第四季 -0.3 f +0.2 f -- 意大利 第四季 -0.9 f -0.2 f -2.8 f 消费者物价指数(CPI) 英国 2月 +0.7 -0.5 +2.8 德国 3月 +0.5 f +0.6 f +1.4 f 法国(HICP) 3月 +0.8 p +0.3 r +1.1 r 意大利(HICP) 3月 ＋2.3 p -0.2 f +1.8 p 生产者物价指数(PPI) 英国 2月 +0.8 -0.2 r +2.3 德国 2月 -0.1 +0.8 r +1.2 法国 2月 +0.4 ＋0.5 +1.9 意大利 2月 ＋0.1 -0.5 r +0.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 2月 4.7 4.7 r 德国 3月 6.9 @-p 6.9 @-r 法国 第四季 10.6 @ 10.3 @-r 意大利 2月 11.6 @ 11.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。
0005GMT * 美元/韩元开盘报1146.0并上涨至1148.5。上日收盘价为1145.8。 * 摆脱隔夜在无本金交割远期外汇(NDF)市场的颓势，显示亚洲交易员忧心忡忡 * 地缘政治局势紧绷，朝鲜警告若受挑衅将发动核打击 * 美国航母舰队逼近朝鲜半岛，金融市场掀起避险情绪 * 周三若收在1146.0上方，技术面偏多讯号将增强 * 汇价突破200日移动均线，进入波林格区间上升通道，升穿一目均衡云区 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)