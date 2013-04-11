美国各类经济指标总览--2013/04/11

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为34.6万人，预估为36.5万人。 此外，劳工部还公布，美国3月进口物价较前月下滑0.5%，3月出口物价较前月下滑0.4%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (3月) 7.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加8.8 (3月) 增加26.8 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.1 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.7 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.2 (2月) -0.2 (1月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.7 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.4 (第四季终值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季终值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +1.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差430.0 (2月) 逆差444.6 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.8 (2月修正值) +0.1 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.3 (2月修正值) 77.8 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.6 (4月6日当周) 38.8 (3月30日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (3月) 赤字2,040 (2月) 领先指标(%) +0.5 (2月) +0.5 (1月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.4 (2月) 增加127.3 (1月修正值) 企业库存(%) +1.0 (1月) +0.3 (12月修正值) 建筑支出(%) +1.2 (2月) -2.1 (1月修正值) 消费者信心 59.7 (3月) 68.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 91.7 (2月) 91.0 (1月修正值) 建筑许可(万户) 93.9 (2月修正值) 90.4 (1月) 成屋销售(万户) 498 (2月) 494 (1月修正值) 新屋销售(万户) 41.1 (2月) 43.1 (1月修正值) 工厂订单(%) +3.0 (2月) -1.0 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) ＋5.6 (2月修正值) -3.7 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.4 (3月) 56.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (3月) 54.2 (2月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) -0.5 (3月) +0.6 (2月) 出口物价(%) -0.4 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)