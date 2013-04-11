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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 19:49 BJT

亚洲橡胶：东京期胶稍稍收高，受日圆走弱支撑

路透东京4月11日 - 指标东京期胶价格周四稍稍收高，稍早一度触及两周高位，受美元兑日圆走坚支撑。

TOCOM指标9月期胶合约 结算价上涨1.2日圆，报每公斤276.9日圆。该合约稍早触及两周高位280.8日圆。

美元兑日圆 保持在前一日触及的四年高位99.88附近，因市场预期美联储将放缓购债速度。

Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida说：“收盘时市场有点承压，但由于美元看似保留多头因素，因此目前橡胶市场保留动能。”

空头方面，周四公布的行业数据显示，截至3月31日，日本港口的橡胶库存升至六年高位。

上海期交所主力9月期胶 下跌405元人民币至每吨21,460元人民币。

新加坡商品交易所近月期胶 最新报295.50美分，下跌1.4美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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