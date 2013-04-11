亚洲橡胶：东京期胶稍稍收高，受日圆走弱支撑

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8940元附近
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透东京4月11日 - 指标东京期胶价格周四稍稍收高，稍早一度触及两周高位，受美元兑日圆走坚支撑。
TOCOM指标9月期胶合约 结算价上涨1.2日圆，报每公斤276.9日圆。该合约稍早触及两周高位280.8日圆。
美元兑日圆 保持在前一日触及的四年高位99.88附近，因市场预期美联储将放缓购债速度。
Dot Commodity大宗商品分析师Satoru Yoshida说：“收盘时市场有点承压，但由于美元看似保留多头因素，因此目前橡胶市场保留动能。”
空头方面，周四公布的行业数据显示，截至3月31日，日本港口的橡胶库存升至六年高位。
上海期交所主力9月期胶 下跌405元人民币至每吨21,460元人民币。
新加坡商品交易所近月期胶 最新报295.50美分，下跌1.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。
0005GMT * 美元/韩元开盘报1146.0并上涨至1148.5。上日收盘价为1145.8。 * 摆脱隔夜在无本金交割远期外汇(NDF)市场的颓势，显示亚洲交易员忧心忡忡 * 地缘政治局势紧绷，朝鲜警告若受挑衅将发动核打击 * 美国航母舰队逼近朝鲜半岛，金融市场掀起避险情绪 * 周三若收在1146.0上方，技术面偏多讯号将增强 * 汇价突破200日移动均线，进入波林格区间上升通道，升穿一目均衡云区 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)