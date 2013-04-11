国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降，因后市供给料沉重

路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周四分别跌向九个月和八个月低点，报在每吨872美元和每吨81.88美元，因对于供给将沉重的预期打压交易员的信心。

市场的目光仍放在西方至亚洲的石脑油船货上，交易员表示这些船货可能在未来几周进一步拉低市场。

西方处在维护中的石脑油裂解装置可能是欧洲向亚洲出口石脑油背后的一个原因，一位在南亚的交易员表示。

“更为便宜的液化石油气和亚洲维护完成后复产的炼厂，也打压了基本面，”该交易员说，“汽油市场近来也走弱。”

在一些亚洲石化厂，石脑油可以通过重整产出汽油，或用来同汽油调和。而液化石油气可以替代5-15%的石脑油。

汽油裂解价差下跌23.42%，达到四个月低点每桶4.35美元，因供给充足，并且反应了低迷的西方市场状况。(完)

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