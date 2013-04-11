国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降，因后市供给料沉重

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8940元附近
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油价格和裂解价差周四分别跌向九个月和八个月低点，报在每吨872美元和每吨81.88美元，因对于供给将沉重的预期打压交易员的信心。
市场的目光仍放在西方至亚洲的石脑油船货上，交易员表示这些船货可能在未来几周进一步拉低市场。
西方处在维护中的石脑油裂解装置可能是欧洲向亚洲出口石脑油背后的一个原因，一位在南亚的交易员表示。
“更为便宜的液化石油气和亚洲维护完成后复产的炼厂，也打压了基本面，”该交易员说，“汽油市场近来也走弱。”
在一些亚洲石化厂，石脑油可以通过重整产出汽油，或用来同汽油调和。而液化石油气可以替代5-15%的石脑油。
汽油裂解价差下跌23.42%，达到四个月低点每桶4.35美元，因供给充足，并且反应了低迷的西方市场状况。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。
0005GMT * 美元/韩元开盘报1146.0并上涨至1148.5。上日收盘价为1145.8。 * 摆脱隔夜在无本金交割远期外汇(NDF)市场的颓势，显示亚洲交易员忧心忡忡 * 地缘政治局势紧绷，朝鲜警告若受挑衅将发动核打击 * 美国航母舰队逼近朝鲜半岛，金融市场掀起避险情绪 * 周三若收在1146.0上方，技术面偏多讯号将增强 * 汇价突破200日移动均线，进入波林格区间上升通道，升穿一目均衡云区 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)