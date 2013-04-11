路透调查：2013年欧元区GDP料下滑0.4%,德国料增长0.6%

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透伦敦4月11日 - 一项周四公布的路透调查显示：
* 2013年欧元区GDP料下滑0.4%,2014年料增长1.0%(1月调查分别为下滑0.1%和成长1.0%)
* 2013年德国GDP料增长0.6%,2014年料增长1.7%(与1月调查结果一致)
* 2013年意大利GDP料下滑1.5%,2014年料增长0.5%(1月调查分别为下滑1.0%和成长0.6%)。(完)
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。