版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 21:00 BJT

路透调查：2013年欧元区GDP料下滑0.4%,德国料增长0.6%

路透伦敦4月11日 - 一项周四公布的路透调查显示：

* 2013年欧元区GDP料下滑0.4%,2014年料增长1.0%(1月调查分别为下滑0.1%和成长1.0%)

* 2013年德国GDP料增长0.6%,2014年料增长1.7%(与1月调查结果一致)

* 2013年意大利GDP料下滑1.5%,2014年料增长0.5%(1月调查分别为下滑1.0%和成长0.6%)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐