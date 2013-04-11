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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 20:41 BJT

路透调查：2013年第一季美国GDP增长年率料为0.3%

路透纽约4月11日 - 根据路透的一项调查：

* 2013年第一季美国GDP增长年率料为0.3%,第二季料为1.6%(3月调查分别为2%和1.9%)

* 2013年美国GDP平均增速料为2%(3月调查1.8%)

* 2013年美国失业率平均料为7.6%,2014年料增长1.0%(1月调查为7.7%)。(完)
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