国际油市：亚洲柴油裂解价差转至逆价差，受现货需求影响

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8940元附近
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透新加坡4月11日 - 亚洲柴油跨月价差周四转至逆价差，业内消息人士称，菲律宾以及斯里兰卡涌现现货需求。
逆价差是指即期价格高于远期价格，使得油品存储不划算。
据路透基于业内数据计算，4/5月跨月价差涨0.19美元，转至逆价差每桶0.06美元，为3月22日以来首次进入逆价差。
菲律宾和斯里兰卡涌现出更多现货需求，后者为数月来首次现身现货市场，业内消息人士称，因其同中石油的有期合约料在5月结束。
业内消息人士称，斯里兰卡唯一一炼厂亦加大了燃料油的生产，可能降低柴油产量。
台塑石化为3月以来首次要出售柴油，这有有助于限制柴油的升水。
台塑石化要出售480,000桶500ppm含硫柴油，船期定在5月27-31日。该次于4月12日截标。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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