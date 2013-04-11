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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 20:56 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差转至逆价差，受现货需求影响

路透新加坡4月11日 - 亚洲柴油跨月价差周四转至逆价差，业内消息人士称，菲律宾以及斯里兰卡涌现现货需求。

逆价差是指即期价格高于远期价格，使得油品存储不划算。

据路透基于业内数据计算，4/5月跨月价差涨0.19美元，转至逆价差每桶0.06美元，为3月22日以来首次进入逆价差。

菲律宾和斯里兰卡涌现出更多现货需求，后者为数月来首次现身现货市场，业内消息人士称，因其同中石油的有期合约料在5月结束。

业内消息人士称，斯里兰卡唯一一炼厂亦加大了燃料油的生产，可能降低柴油产量。

台塑石化为3月以来首次要出售柴油，这有有助于限制柴油的升水。

台塑石化要出售480,000桶500ppm含硫柴油，船期定在5月27-31日。该次于4月12日截标。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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