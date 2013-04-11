表格：美国3月进口物价下滑0.5%，出口物价下滑0.4%

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线

路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。