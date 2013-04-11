表格：美国3月进口物价下滑0.5%，出口物价下滑0.4%

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透4月11日 - 美国劳工部周四公布:
* 美国3月进口物价较前月下滑0.5%(预估为下滑0.5%)
* 美国3月出口物价较前月下滑0.4%(预估为上升0.1%)
3月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
3月 2月 (前值) 13年3月/12年3月
进口物价 -0.5 0.6 1.1 -2.7
出口物价 -0.4 0.7 0.8 0.3 (完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。