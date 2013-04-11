版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 20:40 BJT

表格：美国3月进口物价下滑0.5%，出口物价下滑0.4%

路透4月11日 - 美国劳工部周四公布:

* 美国3月进口物价较前月下滑0.5%(预估为下滑0.5%)

* 美国3月出口物价较前月下滑0.4%(预估为上升0.1%)

3月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

3月 2月　 (前值) 13年3月/12年3月

进口物价 -0.5 0.6 1.1 -2.7

出口物价 -0.4 0.7 0.8 0.3 (完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐