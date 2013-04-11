表格：美国4月4日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透华盛顿4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月4日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 263.5 76.0 339.5 371.5 76.0 25,696.6 26,273.7
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.0 84.8
玉米 185.1 290.8 475.9 238.1 290.8 15,705.5 35,025.1
高粱 3.1 0.0 3.1 3.1 0.0 1,337.9 616.0
大豆 319.2 64.5 383.7 450.7 64.5 36,329.0 32,180.2
豆粕 227.1 7.5 234.6 229.7 7.5 8,122.9 5,752.9
豆油 7.7 0.0 7.7 8.3 0.0 820.8 333.4
皮马棉 5.6 0.0 5.6 5.7 0.0 792.0 576.7
陆地棉 147.1 17.3 164.4 170.9 17.3 10,989.3 10,894.9
稻米 83.3 0.0 83.3 84.1 0.0 2,848.5 2,509.1 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。