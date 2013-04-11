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市场报道 | 2013年 4月 11日 星期四 20:46 BJT

表格：美国4月6日当周初请失业金人数为34.6万人，低于预估

路透4月11日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周续请失业金人数为307.9万人(预估为306.6万人

* 美国一周初请失业金人数四周均值为35.8万人

* 美国一周初请失业金人数为34.6万人(预估为36.5万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/06/13 346,000 358,000 -- --

03/30/13 388,000-R 355,000-R 3,079,000 2.4

03/23/13 357,000 343,000 3,091,000-R 2.4

03/16/13 341,000 340,750 3,070,000-R 2.4

03/09/13 334,000 347,000 3,077,000 2.4

03/02/13 340,000 350,500 3,058,000 2.4

02/23/13 348,000 355,750 3,105,000 2.4

02/16/13 366,000 362,250 3,102,000 2.4(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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