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市场报道 | 2013年 4月 11日 星期四 21:08 BJT

美国热股：RITE-AID公布连续第二季录得获利，股价盘前大涨

路透4月11日 - 全美第三大连锁药店RITE-AID CORP 周四公布连续第二季录得获利，因其当季开出的处方和非专利药增多，这抬高了利润率。

周三公司股价收报1.79美元，今日盘前交易上涨11%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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