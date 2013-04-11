美国热股：高盛下调微软评级，股价盘前下跌

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透4月11日 - 据一领先的科技调查公司，今年前三个月个人电脑销售锐减14%，为有记录的20年来最大降幅，因平板电脑继续赢得欢迎，且买家看似对微软的新Windows 8系统不感冒。
华尔街日报援引消息人士的话称，微软当前在开发新的Surface平板电脑产品，包括今年稍晚将大规模生产的7寸版。
高盛分析师Heather Bellini写道，“我们已经评估了微软应对个人电脑出货下滑趋势这一恶劣局面可能采取的方案，我们预计当前局面不会改变。”这位分析师将微软股票评级从“中性”下调至“卖出”。至少另外两家投行也下调了微软股票评级。
微软股价周三收报30.28美元，今日盘前交易中下跌3%。
惠普股价 周三收报22.32美元，今日盘前下跌4.5%。
戴尔股价 周三收报14.21美元。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。