美国热股：高盛下调微软评级，股价盘前下跌

路透4月11日 - 据一领先的科技调查公司，今年前三个月个人电脑销售锐减14%，为有记录的20年来最大降幅，因平板电脑继续赢得欢迎，且买家看似对微软的新Windows 8系统不感冒。

华尔街日报援引消息人士的话称，微软当前在开发新的Surface平板电脑产品，包括今年稍晚将大规模生产的7寸版。

高盛分析师Heather Bellini写道，“我们已经评估了微软应对个人电脑出货下滑趋势这一恶劣局面可能采取的方案，我们预计当前局面不会改变。”这位分析师将微软股票评级从“中性”下调至“卖出”。至少另外两家投行也下调了微软股票评级。

微软股价周三收报30.28美元，今日盘前交易中下跌3%。

惠普股价 周三收报22.32美元，今日盘前下跌4.5%。

戴尔股价 周三收报14.21美元。(完)