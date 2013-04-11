版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 21:19 BJT

美国热股：百胜集团中国业务受冲击，股价盘前下跌

路透4月11日 - 百胜集团(Yum Brands) 有可能结束保持了长达11年的利润两位数增长，因公司在中国勉力应对食品安全恐慌和禽流感问题。中国是百胜集团最大盈利市场，百盛则是中国最大的外资快餐连锁店。

公司股价周三收报66.76美元，盘前交易中下跌2.6%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐