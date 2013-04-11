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市场报道 | 2013年 4月 11日 星期四 21:12 BJT

美国热股：INFINITY大股东公开售股，股价盘前下跌

路透4月11日 - INFINITY PHARMACEUTICALS 称，当前股东Beacon Co和Rosebay Medical将公开出售所持公司的普通股，定价每股40美元。

INFINITY不会出售任何股票，也会获得任何收益，此次售股后，公司已发行普通股数量不变。

周三公司股价收报42.48美元，今日盘前交易中下跌4%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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