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市场报道 | 2013年 4月 11日 星期四 21:23 BJT

美国热股：Clearwire少数股股东反对公司收购计划

路透4月11日 - 无线服务提供商Clearwire Corp's 最大的少数股股东--Crest Financial上交一代理书声明，若该声明通过美国监管机构，将会敦促Clearwire股东拒绝拟议中的与Sprint Nextel并购计划。

CLEARWIRE CORP周三收报3.25美元；SPRINT NEXTEL CORP 周三收报6.25美元。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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