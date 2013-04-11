投行观点：Bernstein将Advance Auto Parts 目标价从79美元上调至80美元

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8940元附近
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
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路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。
0005GMT * 美元/韩元开盘报1146.0并上涨至1148.5。上日收盘价为1145.8。 * 摆脱隔夜在无本金交割远期外汇(NDF)市场的颓势，显示亚洲交易员忧心忡忡 * 地缘政治局势紧绷，朝鲜警告若受挑衅将发动核打击 * 美国航母舰队逼近朝鲜半岛，金融市场掀起避险情绪 * 周三若收在1146.0上方，技术面偏多讯号将增强 * 汇价突破200日移动均线，进入波林格区间上升通道，升穿一目均衡云区 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)