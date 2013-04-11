投行观点：Canaccord Genuity将Agnico Eagle 目标价从55美元下调至45美元，评级为持有

《汇市简讯》美元/韩元大涨，无视隔夜NDF颓势

0005GMT * 美元/韩元开盘报1146.0并上涨至1148.5。上日收盘价为1145.8。 * 摆脱隔夜在无本金交割远期外汇(NDF)市场的颓势，显示亚洲交易员忧心忡忡 * 地缘政治局势紧绷，朝鲜警告若受挑衅将发动核打击 * 美国航母舰队逼近朝鲜半岛，金融市场掀起避险情绪 * 周三若收在1146.0上方，技术面偏多讯号将增强 * 汇价突破200日移动均线，进入波林格区间上升通道，升穿一目均衡云区 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)