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市场报道 | 2013年 4月 11日 星期四 21:44 BJT

美国股市：开盘持平，科技股下滑

路透纽约4月11日 - 美国股市周四开盘近乎持平，科技股的下滑冲销了劳工市场数据带来的乐观气氛。

道琼工业指数 跌3.24点或0.02%，报14,799,标准普尔500指数 下滑1.03点或0.06%，报1,586.7。Nasdaq综合股价指数 下滑9.46点或0.29%，报3,287.79。(完)
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