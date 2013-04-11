路透调查：今年全球GDP增长料将再度放缓，欧美前景转弱打压谨慎乐观情绪

《全球主要国家债券发行预告》--4月12日-4月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)