表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为2.998%，投标倍数为2.49

中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透华盛顿4月11日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.998 中值 2.950 低值 2.900 价格/得标 价格 102.487803 高值得标比率 33.48% 投标倍数 2.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,012,900 总投标 32,400,770,900 竞争性投标得标 12,994,492,000 非竞争性投标得标 5,520,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,201,000,000 初级市场交易商得标 6,409,392,000 直接投标 4,781,500,000 直接投标得标 2,499,522,000 间接投标 5,412,750,000 间接投标得标 4,085,578,000 发行细节 发行日 2013/04/15 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810QZ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透墨西哥城4月11日 - 墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
路透上海4月12日 - 中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。