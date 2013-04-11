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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 01:06 BJT

表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为2.998%，投标倍数为2.49

路透华盛顿4月11日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.998 中值 2.950 低值 2.900 价格/得标 价格 102.487803 高值得标比率 33.48% 投标倍数 2.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,012,900 总投标 32,400,770,900 竞争性投标得标 12,994,492,000 非竞争性投标得标 5,520,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,201,000,000 初级市场交易商得标 6,409,392,000 直接投标 4,781,500,000 直接投标得标 2,499,522,000 间接投标 5,412,750,000 间接投标得标 4,085,578,000 发行细节 发行日 2013/04/15 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810QZ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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