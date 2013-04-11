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市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 05:00 BJT

美股盘后：Harris发布财测后股价盘后重挫6.8%

路透纽约4月11日 - Harris Corp 在周四盘后交易中重挫6.8%，之前该公司发布业绩指引。
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