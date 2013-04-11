美国基金：4月10日当周货币市场基金减少88.9亿美元--ICI

投行观点：若梅朗雄和勒庞进入第二轮对决，将作空法国公债--野村
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
路透4月11日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至4月10日当周，美国货币市场共同基金总资产减少88.9亿美元，至2.623万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少48.1亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少10.1亿美元，免税基金减少30.7亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少32.2亿美元至9,054.4亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少7.5亿美元至1,934.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少9.8亿美元至5,181.8亿美元，免税基金资产减少14.9亿美元至1,938.1亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产减少56.7亿美元至1.717万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少40.6亿美元至7,003.4亿美元。应税非政府货币市场基金资产减少3,000万美元至9,386.9亿美元。免税基金资产减少15.8亿美元至780.5亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透上海4月12日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 --