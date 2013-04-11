美国基金：4月10日当周货币市场基金减少88.9亿美元--ICI

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少32.2亿美元至9,054.4亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少7.5亿美元至1,934.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少9.8亿美元至5,181.8亿美元，免税基金资产减少14.9亿美元至1,938.1亿美元。