金砖国家：4月11日股汇市收盘纵览

路透4月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨0.46%，报1,029.22点。

中国股市：中国股市沪综指高开低走，权重股上冲乏力令股指小幅缩量收跌，经济复苏分歧加剧市场观望情绪。分析人士称，目前局部热点缺乏号召力，大盘调整格局未变，2,200点依然面临考验，投资者宜维持谨慎观望。沪综指 收报2,219.553点，跌6.573点或0.3%。上海A股今日成交额为620亿元人民币，创四个月新低，上次低点为去年12月13日的521亿元。上交易日成交金额则为709亿元。

香港股市：香港股市连续第三日上涨，延续自周一触及的数月低点反弹的走势，官方数据显示，中国3月放款和货币供给超越预期，缓解对于信贷紧缩的担忧。恒生指数 收高0.3%至22,101.3点，恒生国企指数 收高0.1%。

中国汇市：人民币兑美元即期 小幅收跌，受中间价自历史高位回落带动。业内人士指出，一季度外汇储备大增显示海外资金流入中国的势头再现升温迹象，料人民币后期升值压力难减，而春节后日间交易整体维持强结汇格局亦印证了这一点。

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印度股市：升至一周高位，连续第二日上扬，Infosys在周五公布财报之前继续上涨，同时ICICI银行上扬，因该股最近下跌后估值吸引人。指标BSE指数 上涨0.69%或127.75点，报18,542.20点，为4月4日以来最高收位。NSE指数 收扬0.64%或35.30点，收报5,594点，为4月3日以来最高收位。

印度汇市：休市。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,433.080点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌1.41%至770.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报30.8840卢布，卢布兑欧元 跌0.35%，40.4840卢布。 ========================================================================================

巴西股市：结束四日涨势，因Petrobras和OGX等石油企业因债务忧虑而下滑。圣保罗交易所Bovespa指数 跌1.4%，报55,400.91点。国营石油业巨头Petrobras股价下滑2.33%，该公司周三表示2013年将举债200亿美元，较其五年计划的平均水准高出63%。

巴西汇市：巴西雷亚尔受到支撑，因预期美元向该国流入增多。1840GMT，雷亚尔兑美元 基本持平于1.9739。

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南非股市：收盘基本持平，因矿业类股大跌，抵消了零售股等今年走势落后个股的涨势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.1%，报34,462.33点。综合指数 涨幅类似，至39,109.98点。